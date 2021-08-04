MasterChef Türkiye'de bir ilk!

MasterChef Türkiye'nin 3 Ağustos Salı ekrana gelen son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılardan birinin, kendisine sosyal medyadan mesaj gönderdiğini açıkladı. Ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılardan Fikret ise mesajı kendisinin attığını söyledi ve nedenini açıkladı. Ancak yarışmacının hareketi ünlü şeflerin tepkisini çekti. Somer Sivrioğlu "Çok yanlış şeyler yapıyorsun" diyerek Fikret'i uyardı.
TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Mehmet Yalçınkaya, bir yarışmacıdan kendisine atılan mesajı açıkladı. Adaylardan Fikret, mesajı atanın kendisi olduğunu ve mesaj atma sebebini, mesajda neler yazdığını söyledi.
Şef Yalçınkaya 'İlginç bir şey yaşadım. Dün gece eve gittim. Telefonda programla ilgili yorumlara bakıyordum. Hesabımdaki mesajlar kutusunda, yarışmacılardan birinden gelen mesajı gördüm' dedi.