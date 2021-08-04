İsrail'i roketlerle vurdular!

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 3 roket atıldığını, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü bildirdi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırına yakın Kiryat Shemona Kafr Giladi ve Tel-Hai kentlerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.



Sirenlerin Lübnan'dan atılan 3 roket nedeniyle çaldığı, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğü ifade edildi.



İsrail ordusunun karşılık olarak Lübnan tarafına topçu atışı yaptığı kaydedildi.



Öte yandan İsrail basını roketlerden birinin Kiryat Shemona Kafr Giladi kenti yakınlarına düştüğünü, bölgede yangın çıktığını aktardı.