İlişkilerde güven problemi oldukça ciddi problemlerden birisidir. İkili ilişkilerde dahi çok önemli bir durum olan güven problemi çözülmediği durumlarda sorunlara sebep olmaktadır. Güven sorununu kendi içerisinde çözemeyen insanlardan kaynaklanan bu problem ilişkinin ilerlemesiyle birlikte çeşitli tehditlere dönüşebilmektedir. Peki, ilişkilerde güven problemi neden olur? Güven problemi nasıl anlaşılır?





Güven Problemi Nedir?



Güven Problemi Nasıl Anlaşılır?



İlişkilerde Güven Sorununu Aşmanın Yolları Nelerdir?



Güven, insan ilişkilerinde karşılıklı olarak oluşturulan duygular arasında yer almaktadır. İster aşk ister dostluk ilişkisi olsun güven problemi olduğunda çeşitli anlaşmazlıklar meydana gelir. Bu durumu daha önce yaşamamış olan kişiler güven problemi nedir? sorusunu sorarken güvensizliği hisseden kişilerse güven problemi nasıl anlaşılır? Sorusunu sormaktadır. Tüm bu sorular alanında uzman psikologlar ve ilişki koçları tarafından cevaplandırılmaktadır. Peki,Güven problemi; ikili ilişkilerde bireyin karşısındaki insana yetersiz güven duyması ya da güven duymamasına verilen isimdir.Karşısındaki insanın kendine güvenmediğini hisseden kişilerSorusunu sormaktadır. İkili ilişkilerde güven problemini anlamak için uygulanabilecek pek çok yöntem vardır. Ancak bireylerin dikkat etmesi gereken ilk nokta güven probleminin karşıdan mı yoksa kendinden mi kaynaklandığıdır. Karşı taraftan kaynaklanan problemleri çözmek her zaman kolay değildir. Ancak bireysel güven problemi profesyonel bir yardımla ortadan kaldırılabilir. Peki,Şüphesiz ki ilişkileri ayakta tutan güvendir. İkili ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için güvenin olması şarttır ancak bazı durumlarda güven zedelenebilir. Bu durum ise güven probleminin ortaya çıkmasını sağlar. Güven probleminin anlaşılabilmesi için sorulması gereken sorular vardır. Bu soruların bazıları karşı tarafa sorulurken bazıları ise kişinin kendisine sorması gereken sorular arasında yer almaktadır.• Eşiniz ya da sevgilinizin sizden ayrı plan yapması sizi rahatsız ediyor mu?• Tartışma sonrasında başkasıyla birlikte olmasından korkuyor musunuz?• Eşiniz ya da sevgiliniz size yalan söylediğini düşünüyor musunuz?• Eşiniz ya da sevgilinizi sürekli kontrol etme ihtiyacı duyuyor musunuz?• Eşiniz ya da sevgiliniz sizi kısıtlıyor mu?• Eşimiz ya da sevgilinizin yanında huzursuz hissediyor musunuz?Bu soruları kendinize ve karşınızdaki kişiye sorarak güven probleminizin olup olmadığını anlayabilirsiniz.İlişkilerde güven sorununu aşmanın yolları oldukça fazladır. İlişkiden ilişkiye göre değişim gösterebilecek bu kurallar yardımıyla güven sorununu aşabilirsiniz.• Dürüst olmak• Empati kurmak• Hayır demeyi bilmek• Kısıtlamalara ve zorbalığa izin vermemek• Kişisel iletişim seviyesini güçlendirmek• Hayır demeyi bilmek• Kendinden çok fazla ödün vermemekSorularını soran kişiler bu kurallara dikkat ederek güven problemini en az seviyeye indirgeyebilmektedir.