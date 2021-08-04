Borcu olanlar dikkat! Bu tarihi kaçırmayın...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 'Borcu olan vatandaşların bu fırsattan yararlanmalı. Milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları sunuluyor. Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak.



Borçlarını tecil ettiren, taksit ödemesi sürenler de yapılandırmadan yararlanabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının sona ermesiyle işten çıkan sayında artış yaşanacağı söyleniyordu fakat geçtiğimiz yıllara göre bu dönemde sigortalı sayısı arttı' dedi.





YAPILANDIRMA KOLAYLIK SAĞLIYOR



BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'TA SON



NEREDEN BAŞVURULUYOR?

TAKSİT SAYISI VE ÖDEME SÜRESİ



YAPILANDIRMA HAKKI NASIL BOZULUR?



PRİMLERİ ERTELENDİ İLAÇ ERİŞİMİ VERİLDİ



SİGORTALI SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI



HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?



Sigorta primlerinin toplanmasında da Yapılandırma Kanunu ile vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını belirten SGK Başkanı İsmail Yılmaz, '17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında 101 Milyar TL alacağımız yapılandırılmıştı.9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile Kurumumuz alacakları için yeni bir yapılandırma imkânı getirildi. Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait neredeyse tüm alacaklarımız yapılandırmaya dahil edildi.Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkânı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunduk. Peşin veya iki taksitle ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde çok avantajlı ödeme planları sunuldu' diye konuştu.Yılmaz, vatandaşların yapılandırma kanunun avantajlarından yararlanması için son başvuru tarihini kaçırmamaları gerektiğini vurgulayarak, 'İlk taksit için son ödeme tarihi 1 Kasım 2021. İhya sürelerine ilişkin başvuru ise 1 Kasım 2021'e kadar yapılabilecek. Genel Sağlık Sigortası prim borçları için başvuru şartı olmaksızın 31 Aralık 2021'e kadar ödeme yapılabilecek' açıklamalarında bulundu.Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin nerelere başvuracağını açıklayan Yılmaz şunları söyledi: 'İşverenler; e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabilecekler.Başvuruların takibini işverenler e-sigorta, 4/b kapsamındaki (BAĞ-KUR) sigortalılar ile GSS borçluları e-Devlet üzerinden, yapılandırılan borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebilecek. E-sigorta ve e-Devlet üzerinden ödeme planlarını görüntüleyen sigortalı ve işverenlerimiz, ödeme planları banka ekranlarına yansıtılacağı için tebligat beklemeden direkt olarak banka üzerinden borçlarını ödeyebilecekler.'Yılmaz, 'Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız, Kanundaki vade farkı ödenmek suretiyle; ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebileceklerdir. Burada dikkatten kaçmaması gereken nokta, ödemelerin 2 ayda bir yapılmasıdır. Dolayısıyla 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyecektir. Yani 3 yıla yayılan bir ödeme planı söz konusu olabilecektir' şeklinde konuştu.Yapılandırma hakkının kaybedilmemesi için bazı hususlara vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz; 'Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de yapılandırma hakkı kaybedilecektir.Yangından etkilenen vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını ifade eden Yılmaz, 'Yangından zarar gören vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurum primlerini erteleyeceğiz. Ayrıca kronik rahatsızlıkları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşlarımız içinde de düzenleme yaptık. Pandemi döneminde de bu düzenlememiz vardı, yine bu kapsamda bu ilaçlarına erişemeyen vatandaşlarımızın da ilaçlarını sağlayacağız.Eğer vatandaşlarımız ilaçlarını evde olup unutup ilaca erişememiş ise ve şu anda da eczanelerde ilaç süreleri henüz ilaç alma süreleri dolmamış olan sigortalılarımız vatandaşlarımız da İl Müdürlüğümüze, Sosyal Güvenlik Merkezlerimize müracaat ederek bu durumlarını söylemeleri halinde bu vatandaşlarımızın ilaç alması yönünde de biz gerekli tedbirleri aldık ve düzenlemeleri yaptık' değerlendirmesinde bulundu.Başkan Yılmaz, işten çıkarma yasağının 1 Temmuz'da sona ermesiyle geçen dönemlerden farklı olarak SGK verilerinde ciddi değişiklik meydana gelmediğini belirtti. Yılmaz, 'Veriler bugün netleşecek ancak ilk ay içerisinde almış olduğunuz veriler de değişen bir durum olmadı.Bilakis sigortalı sayılarımızda bir artışın olduğunu görüyoruz, bir önceki döneme göre. Geçmiş yıllarla eşdeğer şekilde seyrediyor ve bu ülkemiz açısından pozitif olarak değerlendiriyoruz. Geçmiş aylarla baktığımızda olağanüstü bir durum söz konusu değil. Toplamda baktığımızda sigortalı sayımızda bir artış olacağını öngörüyoruz' dedi.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz Yapılandırma Kanunu'nun kapsamıyla ilgili olarak, vatandaşların en çok merak ettikleri hakkında şu ifadeleri kullandı:'Yapılandırmanın kapsamı, yapılandırma ile 2021 Nisan ayı ve öncesine ait olan; Sigorta primi, Genel sağlık sigortası primi, İşsizlik sigortası primi, İdari para cezaları, İş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yapılandırma kapsamındadır.'