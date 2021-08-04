USD (Alış - Satış) : 8,32 - 8,34 EURO (Alış - Satış) : 9,89 - 9,91
Ana Sayfa.
Güncel
Ankara’da yangın! Ankara’da nerede yangın çıktı?

Ankara’da yangın! Ankara’da nerede yangın çıktı?

Ankara’da yangın haberi son dakika olarak yayıldı. Türkiye’nin birçok noktasında çıkan yangınlara Ankara’daki yangınlar da eklendi. Peki Ankara’da nerede yangın çıktı? Ankara’da hangi ilçede yangın çıktı? İşte Ankara’daki yangının detayları...

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 12:23
Ankara’da yangın! Ankara’da nerede yangın çıktı?

Ankara'da nerede yangın çıktı?” sorusu tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin birçok noktasında yangınlar çıkmıştı. 8 gündür mücadele edilen yangınlara, Ankara'daki yangın da eklendi. Ankara'da yangın Son dakika haberleri tüm sitelerde ve sosyal medya hesaplarında yayıldı. Ankara'da hastanede yangın çıktığı söylense de yangının hızla yayılması tüm vatandaşları korkuttu. Peki Ankara'da nerede yangın çıktı? Ankara'daki yangın nerede çıktı? Sizler için Ankara'daki yangının tüm detaylarını yazdık.

Ankara'da hastanede yangın

Ankara'da Yangın Nerede Çıktı?


Ankara'da yangın haberleri tüm ülkeyi bir anda paniğe sürükledi. Ankara YHT Gar binası yanında bulunan bir hastanede yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu ortaya çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada yangın dumanları yükselmeye başladı. Yangın ziyaret sırasında çekilen görüntülere de yansıdı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.
Vatandaşları kısa sürede paniğe sürükleyen yangın için valilikten hızlı bir şekilde açıklama geldi. Sosyal medyada yayılan “Ankara'da yangın” haberlerinin ardından “Ankara'da nerede yangın çıktı?” sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Ancak Ankara'da hastane yangınının kısa süre içinde söndürüldüğü bilgisi valilik tarafından hızlı bir şekilde paylaşıldı.


Ankara'da hastanede yangın

Ankara Valisi Şahin'den Açıklama


Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada hastanedeki izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangına itfaiye ekiplerinin hemen müdahale ettiğini belirtti. Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ankara'da yangın nerede çıktı sorusunun yanıtı Ankara Valiliğinden alınan son bilgilere göre bu şekilde açıklanmıştır.

Ankara’da Yangın Nerede ÇıktıAnkara’da Nerede Yangın ÇıktıAnkara Yangın Son DakikaAnkara’da Hastanede YangınAnkara'da Yangın


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı