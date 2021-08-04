Ankara’da yangın! Ankara’da nerede yangın çıktı?

“Ankara'da nerede yangın çıktı?” sorusu tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin birçok noktasında yangınlar çıkmıştı. 8 gündür mücadele edilen yangınlara, Ankara'daki yangın da eklendi. Ankara'da yangın Son dakika haberleri tüm sitelerde ve sosyal medya hesaplarında yayıldı. Ankara'da hastanede yangın çıktığı söylense de yangının hızla yayılması tüm vatandaşları korkuttu. Peki Ankara'da nerede yangın çıktı? Ankara'daki yangın nerede çıktı? Sizler için Ankara'daki yangının tüm detaylarını yazdık.









Ankara'da Yangın Nerede Çıktı?



Ankara Valisi Şahin'den Açıklama



Ankara'da yangın haberleri tüm ülkeyi bir anda paniğe sürükledi. Ankara YHT Gar binası yanında bulunan bir hastanede yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu ortaya çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada yangın dumanları yükselmeye başladı. Yangın ziyaret sırasında çekilen görüntülere de yansıdı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.Vatandaşları kısa sürede paniğe sürükleyen yangın için valilikten hızlı bir şekilde açıklama geldi. Sosyal medyada yayılan “Ankara'da yangın” haberlerinin ardından “Ankara'da nerede yangın çıktı?” sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Ancak Ankara'da hastane yangınının kısa süre içinde söndürüldüğü bilgisi valilik tarafından hızlı bir şekilde paylaşıldı.Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada hastanedeki izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangına itfaiye ekiplerinin hemen müdahale ettiğini belirtti. Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Ankara'da yangın nerede çıktı sorusunun yanıtı Ankara Valiliğinden alınan son bilgilere göre bu şekilde açıklanmıştır.