Ankara'da korkutan yangın!

Ankara'da Anıtkabir'e yakın bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Ankara Valiliği açıklamasında "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. " denildi.
Ankara'dan korkutan görüntüler! Yoğun dumanlar yükseliyor.
Yangının Anıtkabir'e yakın bir inşaat şantiyesinde çıktığı belirtiliyor. Siyah dumanların yükselmesi dikkat çekiyor.
Yangına müdahale sürüyor.
Ankara Valilsi Vasip Şahin'den gelen açıklamada 'Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. ' ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...