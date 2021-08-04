4 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.

İşte 4 Ağustos koronavirüs verileri:

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI

Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun.Koronavirüs tablosunda, son 24 saatte yapılan 262 bin 48 testte, 26 bin 822 vaka tespit edildi. 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişi iyileşti.