4 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.
İşte 4 Ağustos koronavirüs verileri:
BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI
Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun.Koronavirüs tablosunda, son 24 saatte yapılan 262 bin 48 testte, 26 bin 822 vaka tespit edildi. 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,67 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.