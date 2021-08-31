2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika duyurusu ile; 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet sitesinden ulaşılabilecek.



ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.



Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır.



