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Yaşam
Vatandaşlar milyonluk Lamborghini'yi böyle itti!

Vatandaşlar milyonluk Lamborghini'yi böyle itti!

İstanbul Pendik'te seyir halinde olduğu esnada arızalanan Lamborghini marka otomobili vatandaşlar iterek hareket ettirmeye çalıştı. İlginç görüntüler ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 10:57
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 11:25
Vatandaşlar milyonluk Lamborghini'yi böyle itti!

Pendik'te dün akşam saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde olan Lamborghini marka otomobil bozulunca yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Dakikalarca cadde üzerinde vatandaşların ittirmesiyle ilerleyen milyon liralık lüks araç çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyerek gözden kayboldu.

“Aracı o halde görünce şaşırdık'

Olay esnasında orada bulunan vatandaşlardan Sezgin Aydın, 'Arkadaşlarla kafede oturuyorduk. Bir anda milyonluk aracın yolda kaldığını ve vatandaşların ittiğini gördük. Sonuçta milyonluk araç bizde tabi şaşırdık. Arabanın o halini gören herkes şaştı, kaldı' dedi.

'Şaka yapıyorlar zannettim'

İlginç olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Acabey ise, 'İlk başta hız yapacak, şaka yapıyorlar zannettim. Gençlerin bir süre uğraştığını görünce gerçek olduğunu anladım. Sanırım araç elektrik arızası vermişti. Milyonluk aracın bu şekilde yolda kalacağı herhalde kimsenin aklına gelmezdi. Milyon liralık aracın o şekilde ilerlemesi de komik oldu' diye konuştu.


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