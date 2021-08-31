Türkiye- Mısır ilişkilerinde flaş adım!

Kuzey Afrika ülkesi Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları uzun bir süredir devam ediyor.



Önce istihbarat seviyesinde başladı, sonra diplomatlar karşılıklı olarak bir araya geldi.



Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü.



Ziyaretin olabileceğini ilk duyuran kişi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oldu.



Mevlüt Çavuşoğlu, siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceği ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini belirten açıklamalarının ardından, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek" ifadelerini kullandı.



5 Mayıs'ta da Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda başlayan siyasi görüşmelere Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlık ettiğini dile getirmişti.



Türkiye ile Mısır arasında atılan diplomasi adımlarının ardından TBMM Mısır Dostluk Grubu ile parlamenter adım da eklendi.



GÖRÜŞMELERDE İKİNCİ TURA GEÇİLDİ



Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.