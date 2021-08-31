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Masterchef Murat Özdemir'den skandal hareket: Alın alın hepsini alın!

Masterchef Murat Özdemir'den skandal hareket: Alın alın hepsini alın!

Masterchef programının eski yarışmacısı Murat Özdemir, yeni bir skandala imza attı. Yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence eden Özdemir, aracını yanlış yere bıraktı. Murat Özdemir, olay yerine gelen ekiplere bakın nasıl davrandı

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 13:52
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 13:57
Masterchef Murat Özdemir'den skandal hareket: Alın alın hepsini alın!

Masterchef Murat Özdemir'den skandal hareket... Olay Bolu'daki PTT Caddesi'nde meydana geldi. Murat Özdemir, aracını yanlış yere park etti. Otomobilinin çekilmesini engellemeye çalışan Özdemir, polislere ve görevlilere rüşvet teklif etti.

Olay sırasında cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesinden canlı yayına başlayan Özdemir, polise ve jandarmaya hakaretler yağdırmaya başladı.

İzleyici olan vatandaşlar ise ihbarda bulundu. PTT Caddesi üzerine, asayiş, trafik ve sivil ekipler sevk edildi.

Bu esnada arabasının çekildiğini gören Murat Özdemir, el çantasından bir tomar para çıkardı ve ekiplere tepki gösterdi.



'ALIN ALIN HEPSİNİ ALIN'

Özdemir, çekiciye 'Arabamı çekme, ücreti ne kadar' diye sordu. Çekicinin, '200 lira' demesinin ardından, elinde bulundurduğu bir tomar parayı görevli resmi ve sivil polislere uzatarak, 'Alın alın hepsini alın' dedi.

Bu olaylar üzerine eski MasterChef Murat Özdemir, polis tarafından gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi ve Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü.

Olaylar esnasında Özdemir, görevli polislere hakaret etmeye devam etti.


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