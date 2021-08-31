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Erdoğan'dan "Bağımsızlık Günü" paylaşımı!

Erdoğan'dan "Bağımsızlık Günü" paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı." ifadelerine yer verdi.

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 16:33
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 16:35
Erdoğan'dan

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Kırgızistan Bağımsızlık Günü'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, 'Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.


Başkan Erdoğan


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