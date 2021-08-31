Erdoğan'dan

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Kırgızistan Bağımsızlık Günü'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.



Başkan Erdoğan paylaşımında, 'Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.





