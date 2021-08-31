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Başakşehir'de korkutan yangın!

Başakşehir'de korkutan yangın!

İkilli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangın için havadan müdahale için destek istendi.

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 22:10
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 22:11
Başakşehir'de korkutan yangın!

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama seslerinin de geldiği yangın nedeniyle Oto Sanayi sitesindeki bir çok araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırıyor


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