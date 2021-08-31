Akdeniz'de petrol sızıntısı paniği!

Suriye kaynaklı petrol sızıntısı rüzgarın ve akıntının yön vermesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz kıyılarına ilerlemeye başladı. Hızla KKTC'ye yaklaşan petrol sızıntısının bir çevre faciasına neden olmaması için önlemler alındı. Türkiye'den gönderilen 3 gemi Karpaz kıyılarında beklerken, ülkede de kriz masası kuruldu.



Suriye kaynaklı petrol sızıntısı tehlikesi büyüyor. Rüzgarın yön değiştirmesi ve akıntı ile birlikte sızan petrol KKTC'nin Karpaz kıyılarına yöneldi.



TÜRKİYE 3 GEMİ GÖNDERDİ



Çevre felaketine neden olmasından korkulan petrol sızıntısı için bölgede önlemler artırıldı. Türkiye, Karpaz kıyılarına 3 gemi gönderdi. Gemiler petrol sızıntısına karşı hazır bekliyor.



KRİZ MASASI KURULDU



KKTC endişe ile gelişmeleri takip ederken ülkede kriz masası kurulduğu duyuruldu.



Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner, Suriye'den denize sızan ve Ada'ya doğru ilerleyen petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini bildirdi.



Başbakan Saner, 'Suriye'den denize sızan petrolle ilgili kriz masası kuruldu' dedi.



Saner, şunları kaydetti:



'Suriye'den sızan petrolün adamıza doğru ilerleyişi anavatan Türkiye ile de işbirliği içinde Başbakanlık, ilgili tüm bakanlıklarımız ve birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Başbakanlık müsteşarımız direktiflerim doğrultusunda Türkiye ve ilgili tüm mercilere en üst seviyede bağlantıdadır. Ülkemizin bu sızıntıdan zarar görmemesi için gereken neyse onun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın.'



4 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KKTC'DE



Türkiye tüm imkanları ile KKTC'ye destek verirken bugün 4 kişilik özel ekip incelemeler için KKTC'ye ulaştı.



RÜZGARIN YÖN DEĞİŞTİRMESİ İLE DURUM DEĞİŞEBİLİR



KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile de konuyu ele aldıklarını ve petrol sızıntısıyla ilgili istişare içinde olduklarını belirten Tatar, denizdeki petrol sızıntısının Kıbrıs'a ulaşıp ulaşmayacağının rüzgarın durumuna bağlı olduğunu ifade etti.



Bakanı Ataoğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'den Karpaz açıklarına doğru gelen petrol sızıntısının uydu aracılığıyla takip edildiğini vurguladı.



'TEĞET GEÇEBİLİR'



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesine ilişkin bir açıklama daha yaptı, 'Gelen ciddi miktardaki yakıtın KKTC'yi teğet geçeceği yönünde haber aldık, bu da bizi mutlu ediyor.' dedi.





NE OLMUŞTU?



Esed rejimi medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'nin kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki Termal Santralden geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşanmıştı.