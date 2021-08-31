ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması

Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Bizim Afganistan'a girme sebebimiz Bin Ladin'di. Yaklaşık 100 ABD'li Afganistan'da kaldı. Afganistan'dan ayrılmak istenenler ayrıldı. Afgan halkına askeri destek gerekirse verilecektir. Taliban'ın kamu sorumluluğu olmalı. Televizyon yayıncılığı güvenli şekilde yapılmalıdır.



Ben göreve geldiğim zaman Taliban çok güçlü bir askeri pozisyona sahipti. Ya son yönetimin attığı adımı sürdürüp attıracaktık ya da kalıp on yıllarca daha uğraşıp onlarca kişiyi savaşa sokacaktık. Ben bu savaşı sürdürmek istemedim.



Ekiplerimiz 7/24 görev başındaydı, sürekli görüşme ve hareket halindeydiler. İlk etapta 5 bin 500 ABD'li tahliye ettik. Sonrasında ayrılmak isteyenler olursa yardımcı olacağız, ayrılmanıza destek olacağız. Bütün Amerikalılara sesleniyorum. Bana katılın. Bize yardımcı olan herkes için dua edilim.



Kimileri daha uzun süre kalmalıydık diyebilir. Bakın her şey değişmişti. Ya önceki yönetimin anlaşmasını sürdürecektik ya da bunu kaldırıp atacaktık, savaş artacaktı. Belki de Afganistan'daki savaşın 30'uncu yılına girecektik.



Burada bir hedefimiz daha var. Afganistan'ın artık bir terör yuvası olarak kullanılmasını istemiyoruz. Biz Usame Bin Ladin'in saldırısına uğramıştık. Onların merkezi de Afganistan'dı. Biz Bin Ladin'e adaleti gösterdik.



Afganistan'da teröre karşı, diğer üklerde de teröre mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ama bunu bu şekilde sürdürmemeliyiz. Biz kapasitemizi nasıl geliştirdiğimizi geçen hafta gösterdi. Personelimizden 13 kişiyi ve pek çok Afgan'ı öldürenlere kapasitemizi gösterdi. Terörle mücadelemiz henüz bitmedi. Günümüz terörüne baktığımız zaman 20 yıl öncekinden farklı. Dünya değişiyor. Çin ile bir dizi rekabetler içindeyiz. Pek çok alanda Rusya ile zorluklar yaşıyoruz. Yeni zorluklara ayak uydurabilmek için 2021'in rekabet kurallarına göre hareket etmelisiniz.