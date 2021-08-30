Manisa'da katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kan donduran bir kaza gerçekleşti. 3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. İşte detaylar...



3 ÖLÜ, 5 YARALI



Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi.



Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



