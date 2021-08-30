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Manisa'da katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı

Manisa'da katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinden gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ekleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:07
Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:18
Manisa'da katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kan donduran bir kaza gerçekleşti. 3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. İşte detaylar...

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi.

Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.


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