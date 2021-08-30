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Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı!

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bu zafer, bağımsızlığın aziz Türk milletinin karakteri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır." dedi. Haberin detayları...

Ekleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:21
Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:21
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı!

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 'Bağımsızlık için çıktıkları yoldan büyük bir zaferle dönen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu zafer, bağımsızlığın aziz Türk milletinin karakteri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.' ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan


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