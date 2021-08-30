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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan arasında gücünü müşterek dil, din, kültür ve tarihten alan stratejik iş birliğinin daha da güçleneceğine inandığını dile getirdi.

Ekleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:45
Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:47
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, görüşmede, Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlarken, Başkan Erdoğan da Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 30 yıl önce Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Bişkek'te ilk büyükelçilik açan ülke olduğuna işaret ederek, kardeş Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Geçen 30 yıl içerisinde Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin her alanda geliştiğini ve kurumsallaştığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmelerinin 10. yıldönümü olduğuna dikkati çekti.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Kırgızistan arasında gücünü müşterek dil, din, kültür ve tarihten alan stratejik iş birliğinin daha da güçleneceğine inandığını dile getirdi.

İki lider, Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek adımlar atmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.


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