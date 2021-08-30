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Bakan Akar'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması!

Bakan Akar'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine, "Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine, "Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız" dedi.

Ekleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:38
Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:41
Bakan Akar'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine, 'Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız' dedi.


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