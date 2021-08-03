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T24'den Konya'daki katliam üzerinden algı operasyonu!

T24'den Konya'daki katliam üzerinden algı operasyonu!

T24, geçtiğimiz günlerde Konya'da meydana gelen ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden 7 kişinin öldürüldüğü olay üzerinden provokasyon yapmaya devam ediyor.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 13:09
T24'den Konya'daki katliam üzerinden algı operasyonu!

Geçtiğimiz günlerde Konya'da 7 kişilik bir aile katledildi ve bulundukları ev yakıldı. Bunun üzerine olay hakkında birçok iddia ortaya atıldı ve katliamın ailenin 'Kürt' olmasından kaynaklı olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Konya'daki katliamda ölenlerin yakınları sebebinin kişisel husumet olduğunu söylemesine rağmen ABD'nin fonladığı medya kuruluşları olayı Kürtlüğe bağlamaya devam etti. 

TÜRK-KÜRT MESELESİ DİYE KÖRÜKLEDİLER


Özellikle yurt dışından fonlanan fondaş medya ve HDP tayfası, Konya'daki katliam üzerinden ırkçılığı körüklemeye, Türk-Kürt kavgası çıkmartmaya çalıştı




Bu olayın da istismar edilmeye, siyasallaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, 'Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır.' diye konuşmuştu.

T24 YALANI SÜRDÜRÜYOR


Olayın ardından gerek aile fertlerinin gerekse yetkililerin 'Katliamın sebebi 11 yıllık husumet' demesine rağmen fondaş T24 algı operasyonunu sürdürdü. T24'ün provokatif haberinde 'Konya'da katliamın ardından Kürtler tedirgin: Çayını içen komşun, bir gün senin kapına dayanabilir; böyle yaşıyor insanlar' ifadelerine yer verdi.

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