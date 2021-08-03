Şentop'tan flaş 'orman yangını' açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar.' dedi.



Şentop ayrıca 'Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşen, birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlarımıza destek olmaktır.' diye ekledi.