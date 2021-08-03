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Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü

Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü

Bilim Kurulu'nda "Ay sonuna kadar 18 yaş üstünün aşılanarak toplumsal bağışıklığın sağlanması" görüşü ağırlık kazandı.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 09:19
Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19 aşılarının 18 yaş altına uygulanmasına ilişkin Bilim Kurulu uzmanları tarafından sunum yapılarak artı ve eksiler değerlendirildi.

AĞUSTOS SONUNA KADAR AŞILAMA VE KRONİK HASTALIK DETAYI


Son dakika haberine göre toplantıda konuya ilişkin görüşlerden biri, '18 yaş üstünde hâlâ aşısını olmayan vatandaşların aşılanarak ağustos sonuna kadar yetişkin nüfusta toplumsal bağışıklık oranlarının artmasının beklenmesi' yönünde olurken, diğer görüş ise '18 yaş altında kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması' şeklinde oldu. 18 yaş altına aşı uygulanmasıyla ilgili son karar Kabine Toplantısı'nın ardından verilecek.

AİLELERİN ONAYI GEREKİYOR


Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, 'Dünya Sağlık Örgütü öncelikli olarak 18 yaş üstünün aşılanmasını öneriyor. Çünkü hastalık en çok yetişkin yaş gruplarını olumsuz yönde etkiliyor. 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'i aşılandığı takdirde 18 yaş altının aşı olmasa bile toplumsal bağışıklıktan dolayı hastalıktan korunabileceği ifade ediliyor. Dünyanın birçok ülkesinde Kovid aşıları yapılıyor ve aşıların etkisini biliyoruz.

DSÖ'nün, 'Toplumsal bağışıklığa ulaşana kadar 18 yaş üstünü aşılayın' stratejisini doğru buluyorum. 18 yaş üstünde aşısını olmayan hâlâ çok sayıda vatandaşımız var. Hastalığın yetişkin yaş gruplarında çok daha ölümcül olduğunu biliyoruz. Öncelikli olarak 18 yaş üstünde aşı olmayan vatandaşlarımızın aşı olmasına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum' dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ToplantısıDünya Sağlık ÖrgütüKoronavirüs Aşısı


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