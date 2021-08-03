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Orman yangınlarıyla mücadele! 3 bakandan önemli açıklamalar

Orman yangınlarıyla mücadele! 3 bakandan önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 22:23
Orman yangınlarıyla mücadele! 3 bakandan önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

"UKRAYNA'DAN 4 HELİKOPTER DAHA GELECEK"
 
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
 
"Tüm imkanlarımızla, seferberlik halinde, iş birliği ve uyum içinde yangınlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugünkü müdahaleyle Manavgat'taki kritik bölgelere yangının sıçraması engellendi.Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor.
 
Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı. Antalya'da toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Yarın Ukrayna'dan 4 helikopter daha gelecek."
 
"48 MAHALLEMİZ ZARAR GÖRDÜ"
 
Bakan Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:
 
"STK'lar, AFAD, Emniyet ile beraber her yerde yangınla mücadeleye devam ediyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangın bölgelerinde. Uçak, helikopter, arazöz, vatandandaşımızla birlikte mücadele veriyoruz. İnsanüstü bir gayretle sahada çalışma yapılmaktadır.
 
Yangınımız 4 farklı noktada başladı. 48 mahallemiz etkilendi. 48 mahallemiz zarar gördü. 17 mahalle kısmen zarar gördü. Sahada bir fiil vatandaşlarımızın acılarını sarmak için mücadele ediyoruz. 9 vatandamızın tedavisi hastanede devam etmektedir.
Vatandaşlarımız için 62 konteyner hazır durumda.
 
"ANTALYA'YA 47,5 MİLYON TL ÖDENEK AYRILDI"
 
Hasar tespit çalışmalarına başladık. Antalya'ya toplamda 47,5 milyon TL ödenek ayrıldı. 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı."
 


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