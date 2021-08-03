Orman yangınlarıyla mücadele! 3 bakandan önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

"UKRAYNA'DAN 4 HELİKOPTER DAHA GELECEK"

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Tüm imkanlarımızla, seferberlik halinde, iş birliği ve uyum içinde yangınlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugünkü müdahaleyle Manavgat'taki kritik bölgelere yangının sıçraması engellendi.Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor.

Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı. Antalya'da toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Yarın Ukrayna'dan 4 helikopter daha gelecek."

"48 MAHALLEMİZ ZARAR GÖRDÜ"

Bakan Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

"STK'lar, AFAD, Emniyet ile beraber her yerde yangınla mücadeleye devam ediyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangın bölgelerinde. Uçak, helikopter, arazöz, vatandandaşımızla birlikte mücadele veriyoruz. İnsanüstü bir gayretle sahada çalışma yapılmaktadır.