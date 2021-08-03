Muğla'da korkutan deprem!

Muğla Datça'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte gerçekleştiği belirtilen sarsıntı bölgede kısa süreli bir paniğe neden oldu. Deprem başta Muğla olmak üzere İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi. Depreme ilişkin can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Günlerdir irili ufaklı depremlerin yaşandığı Datça'da bu kez 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre deprem başta Muğla olmak İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi. Sarsıntıya ilişkin can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.