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Yaşam
Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla Datça'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte gerçekleştiği belirtilen sarsıntı bölgede kısa süreli bir paniğe neden oldu. Deprem başta Muğla olmak üzere İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi. Depreme ilişkin can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yaşam / 3 Ağustos 2021 Salı 15:52
Muğla'da korkutan deprem!

Günlerdir irili ufaklı depremlerin yaşandığı Datça'da bu kez 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre deprem başta Muğla olmak İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi. Sarsıntıya ilişkin can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

MUĞLA DATÇA'DA KORKUTAN DEPREM


Datça açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de paniğe neden oldu. Depreme ilişkin AFAD'ın paylaştığı ayrıntılar şöyle;




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