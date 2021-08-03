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İspanya'dan gelen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da!

İspanya'dan gelen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da!

İspanya'nın Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadeleye destek olması amacıyla gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı Muğla'ya geldi. Dalaman'a gelen uçaklarla ilgili İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 17:47
İspanya'dan gelen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da!

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için yola çıkan iki CL 415 yangın söndürme uçağının Dalaman'a vardığını duyurdu.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için İspanya'dan Türkiye'ye gelen 8 pilot ve 25 Askeri Acil Durum Birimi üyesi, uçakların hemen kalkışı için uçuş planlarını hazırlıyor. İspanyol ekip, Türk yetkililerle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra uçaklar kısa süre içinde ilk görevlerine başlayacak.

Yangın söndürme uçaklarının, ilk olarak su alacakları Köyceğiz Gölü'nün kuzeyindeki Yayla yakınlarına gitmesi, bu bölgedeki yangına müdahalenin ardından diğer bölgelere de geçmesi öngörülüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele konusunda İspanya, Hava Kuvvetlerine ait iki CL 415 yangın söndürme uçağı ve bir C-295 nakliye uçağının yanı sıra Askeri Acil Durum Biriminin bir ekibinin tamamını, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'ye gönderme kararını açıklamıştı. İspanyol personeli getiren nakliye uçağı, dün gece Dalaman'a ulaşmıştı.


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