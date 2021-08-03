Balayını iptal edip yangına koştu!

Türkiye'de son bir haftadır orman yangınlarına müdahale sürerken en çok hasarı Antalya'nın Manavgat ilçesi aldı. Türkiye'nin dört bir yanından yardım seferberliği başlatılan yangın felaketine müdahale eden ekipler arasından bir itfaiye eri gündem oldu. 1 hafta önce evlenen itfaiye eri Ahmet Davşan, balayını iptal ederek yangın bölgesine geldi. Davşan, "Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi" dedi.
Türkiye'nin güneyi yangınlarla boğuşuyor. Manavgat'ta 1 haftadır devam eden orman yangınıyla mücadele için 40 ilden itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması için hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına destek veren itfaiyeciler, zaman zaman tehlikenin ortasında kaldı.
Orman ekipleri, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta üzerlerinde 400 derece alevlere dayanıklı kumaştan üretilen tulumlar, yanmayan ve elektrik iletmeyen özel çizmeler giyiyor. Ekipler, yeşil alanda alevlerle mücadele ederken destek için gelen itfaiye ekipleri ise yerleşim bölgesinde görev alıyor.