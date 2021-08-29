USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Yaşam
Tıklanmak için kefen giyip gömüldü!

Tıklanmak için kefen giyip gömüldü!

İstanbul'da youtuber Muhammed Bahçecik, takipçilerine söz verdiği için tabutla toprak altına girip 6 saat kaldı.

Ekleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 13:38
Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 13:49
Tıklanmak için kefen giyip gömüldü!

25 yaşındaki youtuber Bahçecik, bir videosunda beğeni sayısına ulaşılması durumunda takipçilerine mezara girme sözü verdi. Beğeni sayısı hedefi aşınca kolları sıvayan Muhammed Bahçecik, özel olarak tasarlanan cam tabuta girip Tuzla'da kendisini toprak altına gömdürdü.

Bahçecik'in sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak 20 bin lira değerinde bir tabut tasarlandı. İçerisinde sağlık ekipmanlarından oksijen tüpüne kadar birçok malzeme bulunan tabutun içerisindeki Bahçecik için, dışarıda bir ambulans ve sağlık ekibi hazır bulunduruldu.



Tabuta yerleştirilen oksijen tüpleri, kameralar, telsizler ve sağlık durumunu anlık olarak doktora ileten cihazlarla birlikte, kepçe tarafından açılan mezara gömüldü. Mezarın başında dua okunurken, geleneklere uygun olması açısından mezar taşı da yerleştirildi.



Kefen giyerek 6 saat toprağın altında kalan Bahçecik, sürenin dolmasının ardından vinç ile yeniden toprak üstüne çıkarıldı.

Çok ilginç bir deneyim yaşadığını ifade eden Muhammet Bahçecik, 'Mezara girdiğim an tüm sevdiklerim, mezara gömdüğüm sevdiğim insanlar aklıma geldi. Onların da burada olduğunu hissettim. Şu an rahatça nefes aldığım için çok mutluyum çünkü 6 saattir nefes alamıyordum, oksijen tüpüne bağlıydım...



Yaşamanın ne kadar kuvvetli ve güzel bir şey olduğunu öğrendim. Hiç panik yapmadım. Ta ki vinç ile toprağın altından çıkarılana kadar. O an biraz tedirgin oldum. Toprağın altından çıktım ve şu an çok üşüyorum. Sağlık durumum iyi' dedi.





YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement