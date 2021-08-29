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Kabil'de yeni patlama!

Kabil'de yeni patlama!

Afganistan Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldi. Roket bir eve isabet etti. Ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. Kabil'de geçtiğimiz günlerde düzenlen terör saldırılarında 170 kişi yaşamını yitirmişti.

Ekleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 15:56
Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 16:44
Kabil'de yeni patlama!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınlarında yeni bir patlama meydana geldi.

1 ÇOCUK ÖLDÜ 3 YARALI

Afgan polisi, havalimanının kuzeybatısında bir eve roket düştüğünü ve bir çocuğun öldüğünü açıkladı. Olayda 3 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Biden, Afganistan'da 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olabileceği konusunda uyarmıştı.

ROKET BİR EVE İSABET ETTİ

Edinilen ilk bilgilere göre roketin bir eve isabet ettiği öğrenildi.

Olay yerinden yapılan açıklamada 'Birkaç dakika önce Kabil Havalimanı yakınlarında bir roket saldırısı oldu. Saldırının ardından dumanlar yükselmeye başladı. Biz de oraya çok yakın bir mesafedeyiz. İlk bilgilere göre roket bir eve isabet etti. Evde hasar var ama az önce de buradan Taliban bir konvoy halinde havalimanına doğru gitti. Birkaç gün önce de havalimanı yakınlarındaki patlamalarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.' ifadelerine yer verildi. 

Kabil


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