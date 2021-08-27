USD (Alış - Satış) : 8,36 - 8,37 EURO (Alış - Satış) : 9,84 - 9,85
Ana Sayfa.
Ekonomi
TÜİK Ağustos ayı verisini açıkladı!

TÜİK Ağustos ayı verisini açıkladı!

.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 100,8 puana yükseldi.

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:12
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:18
TÜİK Ağustos ayı verisini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi 100,8 puana yükseldi.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 100,1 iken, Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
 
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında %0,1 oranında artarak 112,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 116,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,6 oranında azalarak 78,2 değerini aldı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı