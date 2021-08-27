ÖSYM'den YKS açıklaması!

YKS tercih sonuçları, milyonlarca aday tarafından bekleniyor. Üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihinde başlayacak olması nedeniyle adaylar sonuçların kısa zamanda erişime açılmasını bekliyor. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren “YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, bugün açıklanır mı?” gibi sorular internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. 2 milyonun üzerinde aday yerleştirme için başvurularını belirlenen tarihler aralığında gerçekleştirmişti. Peki, YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair son dakika gelişmeleri ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlanmasının ardından taban puanlarını baz alarak adaylar tercihlerini tamamladı. Hal böyleyken gözler şimdi YKS tercih sonuçları için gelecek son dakika haberinde. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan tercihlere ilişkin sonuçların 26 Ağustos'ta erişime açıldığı biliniyor. Buna göre; YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, açıklandı mı? 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Aday İşlemleri Sistemi ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları sorgulama
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. 13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.