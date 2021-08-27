ÖSYM'den YKS açıklaması!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlanmasının ardından taban puanlarını baz alarak adaylar tercihlerini tamamladı. Hal böyleyken gözler şimdi YKS tercih sonuçları için gelecek son dakika haberinde. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan tercihlere ilişkin sonuçların 26 Ağustos'ta erişime açıldığı biliniyor. Buna göre; YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, açıklandı mı? 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Aday İşlemleri Sistemi ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları sorgulama



ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. 13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.