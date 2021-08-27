İmamoğlu yine tatilde!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, yaptığı tatil ve tatil ücretleri nedeniyle çok fazla eleştiri almıştı. Eleştirilere aldırış etmeyen İmamoğlu, yine tatile çıktı. Bodrum Yalıkavak'a giden İmamoğlu ve eşi, bir Instagram hesabında paylaşılan görüntüleri nedeniyle yeniden vatandaşın eleştirisini aldı.





