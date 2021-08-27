CHP'nin mülteci çelişkisi: Parti binasında çalıştırdılar

CHP Çanakkale İl Başkanlığı binasının çatı yenileme çalışmalarında yabancı uyruklu işçilerin çalıştığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Davulla zurnayla ülkelerine göndereceğim' dediği mültecilerin 'Sınır namustur' yazılı pankartın olduğu binada işlerini yaptığı görüldü.
CHP Çanakkale İl Başkanlığı binasının çatı yenileme çalışmalarında yabancı uyruklu işçilerin çalıştığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Davulla zurnayla ülkelerine göndereceğim' dediği mültecilerin 'Sınır namustur' yazılı pankartın olduğu binada işlerini yaptığı görüldü.