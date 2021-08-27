Başkan Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar

Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulunan Başkan Erdoğan, heyetler arası görüşmenin ardından Saraybosna'da önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar



İki yıl aradan sonra Saraybosna'da bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Gerek Bosna Hersek'in kalbimizdeki müstesna yeri, gerekse sıcak karşılama nedeniyle burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Sıcak karşılama için teşekkür ediyorum.



Bu ziyaretimiz yıl içindeki üçüncü görüşmemizi teşkil ediyor. Bosna Hersek'in milletimizin gönlünde apayrı bir yeri var. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız yangın ve sel felaketinde, Bosna Hersek'ten gelen dayanışma mesajları bunun göstergesidir.



Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle az önce tamamladığımız görüşmede iş birliğimizi daha da geliştirmek ve geleceğe yönelik neler yapabileceğimiz konuşma fırsatı bulduk. Ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşme imkanı yakaladık.



"1 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"

Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girdi. Balkanlardaki güncel görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sanayi, turizm, eğitim ve hayvancılık sektörlerindeki iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.



"AFGANİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 170'İ BULDU"

Görüşmemizde Balkanlar'daki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği bölge barışının anahtarıdır. Afganistan'la ilgili de çok kısa bir süre içerisinde maalesef Afganistan'la birlikte dünya yeniden ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar bir şeyi gösteriyor; demek ki dünyada en güçlüyüz diyen ülkeler girdikleri yerden çıkarken çok daha hassas, dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar söylendiği gibi olmadı. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır.



"DEAŞ'A KARŞI EN GÜÇLÜ MÜCADELEYİ BİZ VERDİK"



Örneğin DEAŞ bunu üstleniyor. DEAŞ'a karşı verdiğiniz bir mücadele yok. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi biz Türkiye olarak verdik, veriyoruz. Taliban şu anda eski Taliban değil diyorsunuz. Mesele ne dediği değil, ne yaptığıdır. Şu anda da Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir. Biz de Türkiye olarak sivilleri ülkemize taşıdık. Teknik elemanlar olarak az sayıda bir elemanımız orada bulunuyor ama bunun dışında biz Afganistan'dan ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz. Temennimiz odur ki barışın geleceğine her türlü desteği vereceğiz ve 20 yıldır altyapısıyla, üstyapısıyla Afganistan'da çok büyük emeklerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte de gelişmeler bunların belirleyicisi olacaktır.