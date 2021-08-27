Bakan Akar'dan kritik Afganistan teması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li meslektaşı Austin ile telefonda görüştü. Afganistan'daki son durumun ele alındığı görüşmede, tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyet dile getirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li meslektaşı Austin ile telefonda görüştü. Afganistan'daki son durumun ele alındığı görüşmede, tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyet dile getirildi. Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için ABD Savunma Bakanı Austin'e taziyelerini iletti.