Ankara merkezli 32 ilde operasyon!

Ankara merkezli 32 ilde örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; 5’i görevde , 36’sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 36 Astsubay olmak üzere toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.