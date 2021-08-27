Ankara merkezli 32 ilde operasyon!

Ankara merkezli 32 ilde örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; 5’i görevde , 36’sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 36 Astsubay olmak üzere toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezlik 32 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasıda yer aldığı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tespit edilen isimlerin 5'inin görevde , 36'sının geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 36 Astsubay olduğu öğrenildi.
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