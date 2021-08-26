USD (Alış - Satış) : 8,36 - 8,37 EURO (Alış - Satış) : 9,84 - 9,85
Ana Sayfa.
Güncel
Kabil Havalimanı civarında patlama!

Kabil Havalimanı civarında patlama!

Kabil'de havalimanı dışında bir patlama meydana geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada yaralılar olduğu bildirildi.

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:57
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:05
Kabil Havalimanı civarında patlama!

Kabil Havalimanı yakınlarında bir patlama olduğu bildirildi. Patlamanın havalimanı dışında gerçekleştiği yaralılar olduğu belirtildi.

Pentagon'dan da patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kabil Havalimanı dışında bir patlama oldu. Yaralılar olduğu belirtiliyor." denildi.

Edinilen ilk bilgilere göre; yabancı bir asker ya da vatandaşın can kaybı ya da yaralanma yaşamadığı bildirildi.

Saldırının intihar saldırısı olduğu belirtiliyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı