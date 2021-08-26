Kabil Havalimanı civarında patlama!

Kabil Havalimanı yakınlarında bir patlama olduğu bildirildi. Patlamanın havalimanı dışında gerçekleştiği yaralılar olduğu belirtildi.



Pentagon'dan da patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Kabil Havalimanı dışında bir patlama oldu. Yaralılar olduğu belirtiliyor." denildi.



Edinilen ilk bilgilere göre; yabancı bir asker ya da vatandaşın can kaybı ya da yaralanma yaşamadığı bildirildi.



Saldırının intihar saldırısı olduğu belirtiliyor.

