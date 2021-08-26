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İstanbul'da doğalgaz yangını paniği!

İstanbul'da doğalgaz yangını paniği!

İstanbul Üsküdar'da bulunan 4 katlı bir binanın girişindeki doğalgaz kutusu alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu park halindeki 5 otomobilde hasar oluştu.

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:25
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:26
İstanbul'da doğalgaz yangını paniği!

Üsküdar'da 4 katlı binada çıkan yangında binanın girişindeki doğalgaz dağıtım kutusu alev alev yandı. Üst katlarda mahsur kalan bir kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine kısa süreli panik yaşandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki 5 otomobilde hasar oluştu.Yangın saat 14.00 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Arakiyeci Sokakta çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre 4 katlı bir binada çıkan yangın binanın girişinde bulunan doğalgaz dağıtım kutusuna sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan bir kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine itfaiye çalışmalara başladı.
 
Alev alev yanan doğalgaz dağıtım kutusu itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle çevredekiler büyük korku ve panik yaşadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki 5 otomobilde hasar meydana geldi.Adem Kara, 'Üstte başladı yangın. Bağırmalarını duyduk. Doğalgaz kutusu yanmaya başladı. Büyük panik yaşandı.' diye konuştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
 
 


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