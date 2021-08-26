USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,84 - 9,86
Ana Sayfa.
Güncel
AK Parti'den flaş Afganistan açıklaması

AK Parti'den flaş Afganistan açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik Afganistan'dan tahliye edilen askerlerimizle ilgili bir açıklama yaparak görevin tamamlandığını belirtti ve "Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir" dedi.

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:38
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:39
AK Parti'den flaş Afganistan açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan'da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerin bir görevi daha başarıyla yerine getirdiğini, kahraman askerleri kutladığını bildirdi.
 
6 YILDIR BAŞARIYLA YÜRÜTÜLEN GÖREV TAMAMLANDI
 
Paylaşımında Çelik, 'Afganistan'da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir. Kahraman askerlerimizi kutluyoruz. Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir.' ifadesini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı