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TSK'da yeni atamalar Resmi Gazete'de

TSK'da yeni atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 141 general ve amiralin ataması Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:08
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:09
TSK'da yeni atamalar Resmi Gazete'de

4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Kuvvet Komutanları'nın son durumları değerlendirilip, terfi ve atamalar ele alınmış, bazı komutanlar da emekli edilmişti.
 
Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 111, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.
 
 
KARA KUVVETLERİ
Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneral Selçuk Bayraktaroğluş Genelkurmay 2'nci Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türgenci 3'üncü Ordu Komutanlığı'na getirildi.
 
 
DENİZ KUVVETLERİ
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Tuğamiral İsmail Güldoğan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Nejat İnanır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı.
 
HAVA KUVVETLERİ
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na, Tümgeneral Erdoğan Gür 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na, Tümgeneral İsmail Günaydın Hava Harp Okulu Komutanlığı'na getirildi.
 
141 GENERAL VE AMİRAL ATANDI
Buna göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında toplamda 141 personelin atamaları tamamlanmış oldu.
 
RAFET DALKIRAN İSTİHBARAT BAŞKANI OLDU
Korgeneral Rafet Dalkıran, Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak göreve getirilirken, Hava Kuvvetlerinde toplam 30 generalin ataması yapıldı.Atamaların; 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince yapıldığı aktarıldı.
 
 


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