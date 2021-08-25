TSK'da yeni atamalar Resmi Gazete'de

4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Kuvvet Komutanları'nın son durumları değerlendirilip, terfi ve atamalar ele alınmış, bazı komutanlar da emekli edilmişti.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 111, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.

KARA KUVVETLERİ

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneral Selçuk Bayraktaroğluş Genelkurmay 2'nci Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türgenci 3'üncü Ordu Komutanlığı'na getirildi.

DENİZ KUVVETLERİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Tuğamiral İsmail Güldoğan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Nejat İnanır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı.

HAVA KUVVETLERİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na, Tümgeneral Erdoğan Gür 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na, Tümgeneral İsmail Günaydın Hava Harp Okulu Komutanlığı'na getirildi.

141 GENERAL VE AMİRAL ATANDI

Buna göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında toplamda 141 personelin atamaları tamamlanmış oldu.

RAFET DALKIRAN İSTİHBARAT BAŞKANI OLDU

Korgeneral Rafet Dalkıran, Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak göreve getirilirken, Hava Kuvvetlerinde toplam 30 generalin ataması yapıldı.Atamaların; 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince yapıldığı aktarıldı.