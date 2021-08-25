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PKK’nın suikastçısı öldürüldü!

PKK’nın suikastçısı öldürüldü!

Eren-1 operasyonu kapsamında Van’da Jandarma tarafından SİHA destekli operasyonda öldürülen 3 terör örgütü üyesinden birinin sözde Botan Eyaleti Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten Rojin Amed kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:03
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:03
PKK’nın suikastçısı öldürüldü!

Van Jandarma Komutanlığı'nın Çatak İlçesi'nde yürüttüğü Eren-1 Şehit Jandarma Er Mehmet Karacı operasyonu kapsamında Kato-Karataş Çukurları Mevkiinde, 19 Ağustos tarihinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince, İHA ve SİHA ile Atak Helipkopteri ve Hava Kuvvetleri destekli icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

PKK'NIN SUİKASTÇISI ÇIKTI

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terör arananlar listesinde 500 bin lira ödülle gri kategoride aranan, Rojin Amed kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu tespit edildi.


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