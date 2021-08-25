Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez Neden Öldü? Adını Feriha Koydum Ekibinden Acı Haber!

Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha'nın babası Rıza karakterine hayat veren Metin Çekmez hayatını kaybetti. Pek çok kişinin Rıza Yılmaz olarak hafızasına kazınan Metin Çekmez'in ölüm haberinin gelmesi üzerine sevenleri yasa boğuldu. Acı haber sonrasında Metin Çekmez'in kim olduğunu merak edenler ise Metin Çekmez kimdir? ve Metin Çekmez neden öldü? Soruların araştırmaya başladı. Peki, Metin Çekmez kimdir?



Metin Çekmez Kimdir?



Metin Çekmez Öldü mü?

Metin Çekmez'in Oynadığı Tiyatrolar Nelerdir?



26 Temmuz 1945 yılında dünyaya gelen Metin Çekmez, uzun yıllardır oyunculuk kariyerini sürdürüyordu. Dizi, film ve tiyatro oyunları ile pek çok kişinin sevdiği isimlerden birisi olan Metin çekmez, usta çırak ilişkisi ile yetişerek dev oyuncular arasına girmeyi başardı. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadro alan oyuncu Metin Çekmez, son 6 yıldır hastalığı sebebiyle dizi, film ve tiyatro oyunlarından uzak duruyordu. Ünlü oyuncudan bugün gelen son dakika haberi ise Metin Çekmez'in sevenlerini yasa boğdu. Hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenilen oyuncunun sevenlerisorusunun cevabını araştırıyor. Elde edilen son dakika bilgilerine göre Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021 tarihinde hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Peki,Metin Çekmez, 2015 yılında yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle 6 yıldır tedavi görüyordu. 25 Ağustos 2021 yılında kanser hastalığı için tedavi gördüğü Aydın'da hayatını kaybetti.İşte usta oyuncuKaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 201420 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012Leyla'nın Evi - 2012Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006Kuşdili - 2006Büyük Buluşma - 2006Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005Yürek Çığlığı - 2004Zümrüt (tv filmi) - 2004Baba (dizi) - 2003Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000Güvercin (film) - 1999Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994Zirvedekiler - 1993Süper Baba - 1993Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992Siyabend-ü Xece - 1991Sis : Zülfü Livaneli - 1987Kurtar Beni - 1987Kurbağalar : Şerif Gören - 1985Atla Gel Şaban - 1984Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984Firar - 1984Boşver Arkadaş -1974Yalancı Yarim - 1973Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez – 1972ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI1962 - Hamlet1965 - Kurt1967 - Cyrano de Bergerac1967 - Othello1975 - Tatar Ramazan1983 - Macbeht1989 - Ağrı Dağı Efsanesi1990 - Theope1998 - Koca Sinan2000 - Önce İnsan2001 - Sabaha Az Kala2002 - Kuş Opearsyonu2003 - Kanlı Nigar2007 - Eskici DükkanıAdını Feriha Koydum dizisi ile hafızalara kazınan ve pek çok kişinin sevdiği oyunculardan olan Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetti. 6 yıldır kanser hastalığı ile savaşan ünlü oyuncu Metin Çekmez'in Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. İşte