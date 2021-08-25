Başkan Erdoğan'dan İİT Forumu'nda önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, İİT Forumu'na canlı bağlantı ile katılarak açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Müslümanlar İslam düşmanlığı ile mücadele ediyor. Müslümanlar şahit oldukları adaletsizlikler karşısında daha fazla sesini yükseltmelidir. Sürekli emperyalistler tarafından harlanan fitne ateşinin söndürülmesi önemlidir.



Her gün aynı kıbleye yönelen gönüllere set çekilemeyeceğinin farkındayız. Emperyalistlerin bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmememiz gerekiyor.



Kimsenin aranıza girmesine, sizleri etnik ya da mezhebi olarak bölmesine izin vermeyeceğinizi umuyorum. Tüm vatandaşlarınıza selamlarımı iletmenizi temenni ediyorum.

