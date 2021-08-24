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Hamidiye Su skandalı büyüyor!

Hamidiye Su skandalı büyüyor!

Kuyu suyunu vatandaşa satan Hamidiye Su skandalı büyüyor. CHP'li İBB'ye bağlı Hamidiye Su tarafından vatandaşlara satılan kuyu suyu sosyal medyada alay konusu oldu.

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 11:48
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 11:56
Hamidiye Su skandalı büyüyor!

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekiplerinin Şile'deki denetimi esnasında büyük bir skandal ortaya çıktı. Ekipler, Ulupelit mevkiinde ormanlık alanda su varili ve borular tespit etti. Boruların birkaç metre ötedeki doğal kaynak suyu dolum fabrikasına uzandığı belirlendi. Yapılan araştırmada; fabrikanın CHP'li isimlere uzandığı ortaya çıktı. Suların; İBB'ye ait Hamidiye Su markasıyla vatandaşa satıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak harekete geçilirken, tesis mühürlendi. Öte yandan kullandıkları sudan da örnek alındı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU!

Ortaya çıkan bu skandalın ardından Hamidiye Su sosyal medyada alay konusu oldu. Binlerce vatandaş sosyal medyadan Hamidiye Su ile ilgili tweetler attı.



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