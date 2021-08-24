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Eren-13'te 3 terörist etkisiz

Eren-13'te 3 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 13:46
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 13:47
Eren-13'te 3 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı: Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez İlçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.


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