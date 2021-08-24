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Siyaset
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 23:38
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 23:39
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni davetiyesi takdim etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, EMEKLİYE AYRILAN ORGENERAL DÜNDAR'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaş haddi nedeniyle emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.


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