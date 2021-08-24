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Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 14:22
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 14:28
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
 

Ülkemizde yaşanan tabii felaketler sebebiyle coşkulu bir yıl dönümü (AK Parti kuruluşu) programı gerçekleştiremedik. Partimize emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. AK Parti geçen 20 yılda, siyasete getirdiği yeni anlayışla, eserlerle, projelerle vatanın her karşısına damgasını vurmuş bir partidir.

Bazen birileri karşımıza çıkıp "19 yılda ne yaptınız?" diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Birileri çıkıp "Türkiye'yi batırdınız" diyecek kadar gerçeği çarpıtabiliyor. En güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır.


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