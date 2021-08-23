Ümit Özdağ Afgan esnafı hedef gösterdi

İYİ Parti'den istifa eden ve yürüttüğü ‘Ayyıldız Hareketi'ni partileştirme çalışmalarını sürdüren Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, mülteci karşıtı politikalarını sürdürüyor.



Yabancı uyruklu kişilere suyu 10 kat zamlı vermek isteyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ziyarette bulunup tebriklerini ileten Özdağ, son olarak sosyal medya üzerinden Afgan bir esnafı hedef tahtasına oturttu.



'Sahibi Afganistanlı genç' diyerek hedef gösterdi



Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kırşehir'deki bir Afgan marketinin fotoğrafına yer verdi. Market ve sahibinin hedef gösterildiği paylaşıma “Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç” notunu düştü.







Paylaşımı tepki çeken Özdağ, sığınmacılara yönelik saldırı olursa sorumluluk kabul etmediğini açıkladı.



Altındağ'dan ders almadı



Geçtiğimiz günlerde uzun süredir devam eden hedef göstermelerin ardından Ankara Altındağ'da yaşayan mülteciler saldırıya uğramış, ev ve işyerleri yağmalanmıştı.





