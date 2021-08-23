Tepki çeken fragmana suç duyurusu!

YouTube'ta tanınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, programının yeni sezon fragmanı tartışmalara neden olmuştu.Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterilmişti.



TEPKİLERE YANIT GECİKMEDİ



Bazı sosyal medya kullanıcıları, fragmanı alıntılayarak, videoyu 'ırkçı' veya 'İslamofobik' bulduğunu dile getirmişti. Tepkilerin ardından Uğur, "Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz tepki "din düşmanlığı" olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata" açıklamasında bulunmuştu.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR



Tepkiler gelmeye devam ederken bir grup vatandaş İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklamada bulunan Hasret Yıldırım, "Oğuzhan Uğur fragman üzerinden ırkçılık ve nefret söylemiyle İslam ile alay etmiştir. Biz bu yapılan fiili kınamak adına ırkçılık ve halkın bir kesimini alanen aşağılama suçlarında suç duyurusunda bulunacağız. Oğuzhan Uğur yaptığı açıklamada 'Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrünün üzerine daha büyük hata işlemiştir.



"HESAP SORACAĞIZ"



Uğur'un yapmak istediği alanen İslami kisveyi taklit etmektedir. Videoda mizah ve parodi yaptığını iddia ediyor. Biz kanun çerçevesinde hesap soracağız. Biz artık varız." dedi.