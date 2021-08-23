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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Mersin'e bağlı Silifke ilçesinde Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:50
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:52
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı. Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki 30 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İŞTE DETAYLAR

Edinilen son dakika bilgisine göre Mersin Silifke'deki otobüs kazasına ilişkin detaylar şu şekilde; Antalya'dan Gaziantep'e giden 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi.

Otobüsteki 33 yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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