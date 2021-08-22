Van'da kritik operasyon! Bin 300 tane...

Van'da kaçakçılıkla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun zamandır takipte olan silah kaçakçıları an ve an takip edildi. 2 aylık çalışmanın ardından KOM ekipleri İpekyolu ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerine gizlenmiş halde 16 bin 200 parça halinde bin 300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, tahkikat başlatıldı.



