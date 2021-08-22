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Van'da kritik operasyon! Bin 300 tane...

Van'da kritik operasyon! Bin 300 tane...

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 16 bin 200 parça halinde bin 300 silah ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Ekleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 21:34
Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 21:34
Van'da kritik operasyon! Bin 300 tane...

Van'da kaçakçılıkla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun zamandır takipte olan silah kaçakçıları an ve an takip edildi. 2 aylık çalışmanın ardından KOM ekipleri İpekyolu ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerine gizlenmiş halde 16 bin 200 parça halinde bin 300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, tahkikat başlatıldı.


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